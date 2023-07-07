Зеленский рассказал, чего ждет от саммита НАТО

Главное: Украина рассчитывает стать частью Североатлантического альянса на фоне постоянной угрозы со стороны России. По словам Зеленского, он понимает, что реальное членство возможно после окончания войны или через несколько лет.

Детали: Президент Владимир Зеленский заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, Украина надеется получить приглашение на вступление в Альянс. Об этом в четверг, 6 июля, глава Украины заявил во время своей встречи с представителями политических кругов, общественности и СМИ Болгарии.

По словам украинского лидера, для украинского народа очень важным мотивационным фактором стал бы четкий сигнал о перспективе членства Украины в НАТО, потому что «украинцы платят за это кровью в войне, которую развязала Россия».

«Какая надежда может быть для нас? Чтобы нас пригласили. Какая формулировка нужна для приглашения — просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности в том, чтобы получить поддержку всех партнеров Альянса. Кто-то боится Россию, хотя я считаю, что это такой шанс показать смелость и крепость Альянса», — заявил президент.

В то же время, он отметил, что понимает, что реальное членство возможно после окончания войны или через несколько лет.

«Но надо давать сигнал, чтобы мотивировать Украину защищать Европу. Это не столь высокая цена за такую войну и за такие страдания», — подчеркнул он.

Отметим, что в 2008 г. на саммите в Бухаресте страны-члены НАТО пообещали, что Украина станет членом Альянса. Со временем никакой конкретики от них не звучало.

В тему: Накануне президент Украины посетил с официальным визитом в Болгарию.