Икона морей: самый большой в мире корабль скоро выйдет в свой первый круиз

Главное: Корабль «Икона морей» должен выйти в море в январе 2024 года. Корабль будет перевозить 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа. Icon Of The Seas в 5 раз больше и тяжелее Титаника.

Детали: Самый большой в мире корабль под названием «Икона морей» (Icon Of The Seas) должен выйти в море в первый круиз в январе 2024 года

Корабль, построенный в Финляндии на верфи Royal Caribbean International, будет перевозить 5610 пассажиров и 2350 членов экипажа.

Icon Of The Seas в 5 раз больше и тяжелее Титаника, его вес составляет 250 800 тонн, а сам Титаник весил 50 210 тонн.

Для сравнения, авианосец «Нимиц» американских ВМС является самым большим военным судном в мире. Имея длину 333 метра, ширину 77 метров и водоизмещение порядка 98 тыс. тонн, он способен разместить у себя на борту до 90 единиц боевой авиационной техники, из которых 64 самолета и 26 вертолетов.

Тысячи людей забронировали билеты, чтобы оказаться в числе первых пассажиров, в круиз по Карибскому морю.