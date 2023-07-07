За сутки ВСУ уничтожили еще более полутысячи оккупантов

Главное: За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 510 оккупантов. Всего с начала вторжения в Украину погибли более 232 тысяч российских военных.

Детали: С 24 февраля 2022 по 7 июля 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 232 810 человек (+510 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено:

— 4070 (+2) танков;

— 7944 (+12) бронемашины;

— 4330 (+20) артиллерийских систем;

— 658 (+1) РСЗО;

— 408 (+4) средств ПВО;

— 315 (+0) самолетов;

— 309 (+0) вертолетов;

— 3652 (+17) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 1271 (+7) крылатую ракету;

— 18 (+0) кораблей/катеров;

— 6898 (+10) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

— 612 (+7) единиц специальной техники.

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