Во Львове завершилась спасательная операция. Число жертв ракетного удара увеличилось

Главное: Во Львове завершилась спасательная операция по разбору завалов дома, разрушенного российской ракетой. Найдено тело десятого погибшего.

Детали: Количество жертв российских ракетных ударов по Львову, совершенных прошлой ночью, снова выросло. Под завалами обнаружили тело уже десятого погибшего. Об этом сообщает Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового.

«Только что нашли 10 тело. Женщина», — рассказал он.

После обнаружения погибшей работники ГСЧС достают тело из-под завалов.

По слвовам Садового, на этом спасательно-розыскная операция, которая продолжалась со вчерашней ночи, уже будет завершена.

В тему: Во время ночной ракетной атаки по Львову по меньшей мере 10 укрытий в городе были закрыты.