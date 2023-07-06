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Новости > В Одессе мужчина с топором гонялся за детьми

В Одессе мужчина с топором гонялся за детьми

Александр Панько
06.07.23 16:52
158
В Одессе мужчина с топором гонялся за детьми

Главное: В Одессе мужчина, вооруженный топором, гонялся за детьми. Злоумышленник был задержан работниками Киевского районного суда Одессы и передан правохранителям.

Детали: В Одессе мужчина, вооруженный топором, гонялся за детьми, игравшими на детской площадке возле здания Киевского районного суда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Событие произошло 30 июня. В суде отметили, что один из мальчиков забежал в здание и сообщил, что его с друзьями преследует вооруженный мужчина.

Сотрудник службы судебной охраны и старший судебный распорядитель Киевского районного суда немедленно отправились на помощь и обнаружили, что детей действительно преследует агрессивный мужчина с топором.

Сотрудники суда задержали злоумышленника и вызвали полицию.

В тему: На Киевщине неадекват набросился на детей и стрелял в прохожего.

Тэги: общество, Одесса, дети, новости Украины

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