Финляндия объявила о передаче ПВО для Украины

Главное: Президент Финляндии Саули Ниинистё принял решение о передаче Украине оружия на 105 млн евро. В частности, речь идет о системах ПВО и боеприпасах.

Детали: Финляндия передает Украине 17-й пакет военной помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Об этом сообщило Минобороны Финляндии в четверг, 6 июля.

Указано, что соответствующее решение принял президент страны Саули Ниинистё на основании предложения правительства. Этот пакет помощи оценивается в 105 млн евро.

«Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии», — сказал министр обороны Антти Хяккянен.

С целью обеспечения безопасной доставки военных грузов к месту назначения более точные детали содержания пакета помощи, сроки и пути его транспортировки не разглашаются.

В общей сложности Финляндия предоставила Украине военную помощь на сумму около 1,2 млрд евро.

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