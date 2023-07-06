Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Финляндия объявила о передаче ПВО для Украины

Финляндия объявила о передаче ПВО для Украины

Александр Панько
06.07.23 15:50
69
Финляндия объявила о передаче ПВО для Украины

Главное: Президент Финляндии Саули Ниинистё принял решение о передаче Украине оружия на 105 млн евро. В частности, речь идет о системах ПВО и боеприпасах.

Детали: Финляндия передает Украине 17-й пакет военной помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Об этом сообщило Минобороны Финляндии в четверг, 6 июля.

Указано, что соответствующее решение принял президент страны Саули Ниинистё на основании предложения правительства. Этот пакет помощи оценивается в 105 млн евро.

«Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии», — сказал министр обороны Антти Хяккянен.

С целью обеспечения безопасной доставки военных грузов к месту назначения более точные детали содержания пакета помощи, сроки и пути его транспортировки не разглашаются.

В общей сложности Финляндия предоставила Украине военную помощь на сумму около 1,2 млрд евро.

В тему: Нидерланды предоставили Украине очередной пакет помощи.

Тэги: Украина, общество, Финляндия, военная помощь, война в Украине

Комментарии

Статьи

05.07.23 11:47

Нарко-news: кокаин Байдена, кетамин Маска, экстази для снятия стресса и уничтожение афганского мака

Автор: Александр Панько

Дайджест

Национализм: история одной идеологии
05.07.23 14:07

Национализм: история одной идеологии

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.07.23 15:30

Минувший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений
06.07.23 14:54

Стало известно, где и когда Усик сразится с Дюбуа
06.07.23 14:44

Зеленский рассказал, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы
06.07.23 14:32

В Африке десятки людей насмерть отравились газом
06.07.23 14:06

В Минэнерго предрекли сложную зиму в Украине
06.07.23 13:56

Часть укрытий во Львове была закрыта во время ночной атаки, — МВД
06.07.23 13:27

Лукашенко рассказал, готов ли он применить тактическое ядерное оружие
06.07.23 13:25

Дефицита горючего в Украине не будет, — Шмыгаль
06.07.23 13:02

Ученый поведал, так ли опасен возможный взрыв на ЗАЭС
06.07.23 12:55

В Украине планируют отменить призыв в армию
06.07.23 13:56

Часть укрытий во Львове была закрыта во время ночной атаки, — МВД
06.07.23 12:47

Зеленский прибыл в Болгарию
06.07.23 12:19

Два населенных пункта на Львовщине остались без света после ночного ракетного удара
06.07.23 10:05

Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям
06.07.23 09:14

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат
05.07.23 22:19

Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя
05.07.23 15:09

Катастрофа МАУ под Тегераном: против Ирана подан иск в суд ООН
05.07.23 14:28

Саммит НАТО в Вильнюсе «не разочарует украинцев», — президент Литвы
05.07.23 12:57

Армия РФ потеряла половину своей боеспособности, — глава Генштаба Британии
05.07.23 10:18

Враг все чаще применяет химическое оружие, — ВСУ
29.06.23 17:17

«Волны Кондратьева» предрекают в 2023 году возобновление роста цен на все сырьевые товары
30.06.23 16:01

Николай Ефремов, сын знаменитого актера-убийцы, выпал из окна
30.06.23 16:50

Бразилец пытался ввезти в Армению килограмм кокаина весьма оригинальным способом
30.06.23 10:10

В Минздраве рассказали, куда делся коронавирус
30.06.23 16:00

В Молдове задержали двух жителей Одесской области
29.06.23 17:01

В Австралии хотят разрешить эвтаназию для детей
30.06.23 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 228 340 солдат
30.06.23 10:47

Всемирный банк подкинет Украине еще полтора миллиарда долларов
30.06.23 09:35

Ночью силы ПВО сбили 10 из 13 летающих «мопедов»
29.06.23 21:43

Советский спутник нашли на картине XVI века с Иисусом
Фото и Видео
Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям
Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям
Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям
Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям
Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя
Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя
Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?
Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?
Атака титанов 4 (2023): трейлер и дата выхода финальной части популярного аниме-сериала
Атака титанов 4 (2023): трейлер и дата выхода финальной части популярного аниме-сериала
Zom 100: Bucket List of the Dead (2023): дата выхода и тизер адаптации комедийной зомби-манги
Zom 100: Bucket List of the Dead (2023): дата выхода и тизер адаптации комедийной зомби-манги
Появилось видео смертельного наводнения в Китае
Появилось видео смертельного наводнения в Китае
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Известная австралийская парашютистка погибла, тестируя новый прыжок
Известная австралийская парашютистка погибла, тестируя новый прыжок
Плутон (2023): трейлер и дата выхода аниме по манге Наоки Урасавы
Плутон (2023): трейлер и дата выхода аниме по манге Наоки Урасавы
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.