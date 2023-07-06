Минувший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Главное: Июнь стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. Специалисты отмечают, что рекорд в прошлом месяце во многом связан с высокой температурой поверхности океана.

Детали: Июнь 2023 года побил общий температурный рекорд за всю историю наблюдений в мире. Об этом сообщило в четверг агентство France Presse со ссылкой на Европейскую службу по изменению климата Copernicus.

«Июнь был самым жарким месяцем в мире, чуть более чем на 0,5 градуса Цельсия выше среднего показателя за 1991-2020 годы, что намного превышает предыдущий рекорд июня 2019 года», — цитирует агентство заявление службы.

Как отмечает агентство со ссылкой на Copernicus, рекордные показатели отмечены в северо-западной части Европы.

Погода также была значительно теплее нормы в Австралии, Китае, Северной и Центральной Америке. При этом в западной части Австралии и США, а также на западе России было прохладнее обычного.

«Показателииюня 2023 года гораздо выше других, это такая аномалия, к которой мы не привыкли», — объяснил агентству ученый службы Copernicus Жюльен Николя.

Он также отметил, что рекорд в прошлом месяце во многом связан с высокой температурой поверхности океана.

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