Зеленский рассказал, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы

Главное: Зеленский объяснил, почему контрнаступление замедлено. В некоторых районах страны нельзя «даже думать о начале» атак, потому что нет «соответствующего оружия», отметил президент.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ было «замедлено» мощной российской обороной, и он хотел бы, чтобы атакующие действия начались «намного раньше». Об этом глава государства сказал в интервью для CNN, обнародованном накануне.

«Я благодарен США как лидерам нашей поддержки, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все оружие и материальные средства. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, это будет идти медленнее», — заявил Зеленский.

По его словам, в некоторых районах страны нельзя «даже думать о начале» атак, потому что нет «соответствующего оружия».

Он добавил, что текущие сложности на поле боя сейчас приводят к тому, что контрнаступление «замедляется».

«Я хотел, чтобы наше контрнаступление было намного раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонные рубежи», — сказал президент.

Зеленский также напомнил о своей просьбе на счет истребителей F-16: «Речь идет даже не об украинском превосходстве в небе россиянам. Речь идет только о равенстве. F-16 помогают продвигаться вперед не только тем, кто на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень трудно».

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