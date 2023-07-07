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Новости > Назван возраст самого старого кота в мире

Назван возраст самого старого кота в мире

Агата Кловская
07.07.23 06:54
108
Назван возраст самого старого кота в мире

Главное: Самому старому коту в мире исполнилось 29 лет. Он живет в Финляндии.

Детали: Как оказалось, самый старый кот в мире живет в Хельсинки. Как пишут финские СМИ, накануне животному по кличке Юлппю исполнилось 29 лет.

Его хозяйка Тиина Корхонен поведала: «Согласно Книге рекордов Гиннеса, самой старой из ныне живущих кошек 27 лет. Я отправила им сообщение, что у нас еще более старый. Я жду ответа. Не знаю, что они требуют в качестве доказательства».

По ее словам, несмотря на возраст, у кота есть подружка, которая моложе его на четырнадцать лет, что, как она считает, придает ему бодрости.

Уточняется, что свой день рождения рекордсмен отметил 5 июля.

Женщина сказала, что в честь праздника порадовала Юлппю вкусной едой.

При этом секретом долголетия кота она считает счастливую жизнь и хорошие гены.

В тему: Ученые узнали о кошках кое-что очевидное, но невероятное.

Тэги: рекорд, мир, Финляндия, кот

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