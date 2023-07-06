Часть укрытий во Львове была закрыта во время ночной атаки, — МВД

Главное: Во время ночной ракетной атаки по Львову по меньшей мере 10 укрытий в городе были закрыты. Министр внутренних дел отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Детали: По меньшей мере, 10 укрытий были закрыты во Львове во время ночной атаки российских оккупантов. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Получили информацию о, по меньшей мере, 10 закрытых укрытий во Львове во время ночных обстрелов. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны», — написал он.

Полиция Львовской области уже открыла уголовное производство по ч.1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

В тему: Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям.