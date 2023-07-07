Трамп намекнул, что Байден употребляет кокаин вместе со своим сыном

Главное: Дональд Трамп прокомментировал обнаружение в Белом доме кокаина. По его словам, их употребляют Джо Байден и его сын.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп резко прокомментировал обнаружение на территории Белого дома кокаина. Он сделал пост в социальной сети Truth Social.

Политик написал: «Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена».

Кроме этого он уверен, что американские журналисты «скоро начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было очень мало, после чего вся история вскоре сведется к нулю».

Бывший глава государства задался вопросом: «Где записи службы безопасности Белого дома, которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится».

Ранее местные СМИ писали, что незадолго до обнаружения порошка, который оказался кокаином, сотрудниками секретной службы США, в Белом доме находился сын президента Хантер Байден.

В тему: На территории Белого дома нашли кокаин.