Актер Рассел Кроу заявил, что хочет уйти из кино

Главное: Актер Рассел Кроу сделал неожиданное заявление. Он хочет уйти на пенсию.

Детали: 59-летний новозеландский актер Рассел Кроу, известный по фильмам «Гладиатор», «Поезд на Юму», «Игры разума», «Отверженные», «Нокдаун» и «Мумия», сделал неожиданное заявление. Его слова цитирует издание Variety.

Пребывая на 57-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии, он признался, что подумывает о том, чтобы уйти из кино.

Артист сказал: «Вы стоите перед зеркалом и говорите: «Кто это, черт побери, такой?» Я сейчас в том периоде».

Звезда Голливуда добавил: «Я возьму режиссера Ридли Скотта (ему 85 лет) за образец для подражания: он все еще открывает для себя что-то новое в своей работе. Или я просто остановлюсь, и вы больше никогда обо мне не услышите. Я еще не решил, что это будет. Это два очень правильных варианта».

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