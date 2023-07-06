Ученый поведал, так ли опасен возможный взрыв на ЗАЭС

Главное: Физик-ядерщик Владимир Борисенко прокомментировал возможный взрыв на ЗАЭС. Объяснил, какова опасность.

Детали: Доктор технических наук, физик-ядерщик Владимир Борисенко прокомментировал возможный взрыв на Запорожской АЭС. Его слова цитирует РБК-Украина.

Ученый сказал: «Если вспомнить Чернобыльскую станцию, взорвавшийся блок, то там было примерно 200 тонн топлива, а на ЗАЭС три тысячи. Поэтому когда кто-то сравнивает, то говорит, что на ЗАЭС топлива в пятнадцать раз больше, поэтому якобы и последствия будут в столько раз хуже. Но так сравнивать нельзя, потому что это совсем другое состояние, там другие продукты разделения остались, в другом тепловом состоянии».

Он подчеркнул: «Это сравнение совсем не корректно. Поэтому так говорить нельзя».

По словам эксперта, «максимально, если бы станция работала, то тогда можно было бы ожидать какие-то сценарии вроде Чернобыльской, хотя это было бы в десятки раз меньше».

Информируется: «Было бы что-то вроде Фукусимской: радиация выходила бы в разные стороны, с ветром куда-то переносилась, но в окружающую среду попало бы все равно в сто раз меньше (радиоактивных веществ, чем при Чернобыле».

Резюмируется: «Ведь при Чернобыле у нас открылся полностью реактор, топливо на километры разлетелось вокруг. Поэтому и вся радиация, соответственно, попала сразу в окружающую среду и ничего не препятствовало ее распространению».

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