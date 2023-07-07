Известный климатолог заявила о «смертном приговоре» для человечества

Главное: Британский климатолог Фридерике Отто заявила о «смертном приговоре» для человечества. В мире стало слишком жарко.

Детали: Климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто заявила, что новый рекорд среднемировой температуры стал «смертным приговором» для человечества. Ее слова цитирует Sky News.

Как известно, согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, средняя температура на планете в понедельник, 3 июля, достигла 17,01 градусов тепла. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016-го года, тогда среднемировая температура составила 16,92 градуса.

Специалист сказала: «Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем».

Информируется, что недавно ООН предупреждала о росте глобальных температур из-за изменения климата и связанного с фазами океанского течения природного явления Эль-Ниньо.

Поясняется, что особенность смены фаз заключается в том, что при Ла-Нинье тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.

Кроме этого накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что организация ожидает, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары.

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