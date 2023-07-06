Лукашенко рассказал, готов ли он применить тактическое ядерное оружие

Главное: Александр Лукашенко прокомментировал размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Обещает не использовать его.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал размещение в его стране российского тактического ядерного оружия. Он рассказал, что с ним.

Политик отметил: «Определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Беларуси. Находятся под надежной охраной. По земле ядерные боеголовки не перемещали».

Белорусский лидер добавил, что не собирается «никого атаковать с помощью ядерного оружия, оно предназначено исключительно для оборонительных целей».

Было сказано: «Если вы, Запад, совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены».

Резюмируя по поводу использования тактического ядерного оружия, он подчеркнул: «Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет».

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