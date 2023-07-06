Лукашенко рассказал о Пригожине кое-что неожиданное

Главное: Евгения Пригожина сейчас нет в Беларуси. Об этом сказал Александр Лукашенко.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине кое-что неожиданное. Как оказалось, его сейчас нет в стране, хотя он должен был туда приехать после неудавшегося мятежа.

Политик сказал: «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал».

Также он уточнил: «Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в своих лагерях».

Сообщается: «В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление».

Кроме этого глава государства резюмировал, что не видит рисков для Беларуси, если бойцы ЧВК «Вагнер» будут размещены в стране.

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