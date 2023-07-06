В Белом доме намекнули, когда Украину могут принять в НАТО

Главное: В Белом доме говорят, что возьмут Украину в НАТО. Но сперва нужны реформы.

Детали: Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оценила перспективы Украины стать членом НАТО. Произошло это во время брифинга.

По ее словам, Вашингтон поддерживать «политику открытых дверей» и продолжают обсуждать со своими союзниками евроатлантическую интеграцию нашей страны.

Она отметила: «Когда речь идет об Украине, а это обсуждалось с участниками НАТО и Украиной, мы можем коллективно поддержать это стремление к евроатлантической интеграции. Я не могу рассказать об этих частных разговорах».

В то же время подчеркивается: «Президент Джо Байден повторял, что Украине, прежде чем присоединиться к альянсу, придется внедрить реформы, чтобы соответствовать стандартам, которые имеют страны-члены Альянса».

В тему: Буданов дал грустный прогноз по поводу грядущего саммита НАТО.