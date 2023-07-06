Буданов дал грустный прогноз по поводу грядущего саммита НАТО

Главное: Кирилл Буданов прокомментировал грядущий саммит НАТО. Начальник Главного управления разведки министерства обороны считает, что он может не оправдать ожидания украинцев.

Детали: Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал грядущий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Его слова цитирует издание The Times.

Так, он считает, что наша страна не получит приглашение стать членом Альянса.

Отмечается: «Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены».

По его словам, на саммите «будут объявлены некоторые слова, но ничего больше».

Резюмируется: «Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей».

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