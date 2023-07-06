Людмила Марченко, нардеп от «Слуг народа», поймана на взятке

Главное: Задержана народный депутат от «Слуги народа» Людмила Марченко. Ее подозревают в получении взятки.

Детали: Народного депутата от «Слуги народа» Людмилу Марченко и ее помощницу задержали силами НАБУ по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил бывший парламентарий Игорь Мосийчук.

Уточняется, что политика взяли при получении взятки в размере трех тысяч долларов дома в Тернополе.

Отмечается, что помощница нардепа за деньги выдавала документы, необходимые для получения разрешения на выезд военнообязанных за границу через систему «Шлях».

При этом информируется, что задержанная народный депутат беременна и должна рожать через две недели. В ее офисе проводят обыски.

В НАБУ сообщили, что они совместно с САП при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацпола разоблачили помощника действующего народного депутата на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему «Шлях», что фактически дает разрешение на пересечение границы. Детективы провели неотложный обыск у помощника, а также у нардепа на Тернопольщине. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления.

В тему: Крупного тернопольского чиновника задержали на взятке.