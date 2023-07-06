Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 232 300 солдат. Уничтожено 4 068 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 6 июля.

Сообщается, что погибли уже 232 300 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 068 танков, 7 932 боевые бронированные машины, 4 310 артиллерийских систем, 657 РСЗО, 404 средства ПВО, 315 самолетов, 309 вертолетов, 3 635 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 264 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 6 888 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 605 единиц специальной техники.

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