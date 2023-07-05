Ученые нашли новый вид осьминогов без чернильных мешков

Главное: Ученые обнаружили новый вид осьминога. Осьминоги в недавно обнаруженном питомнике принадлежат к роду Muusoctopus, не имеющим чернильных мешков.

Детали: В глубоководном питомнике у побережья Коста-Рики ученые обрели новый вид осьминогов. Об этом сообщает Sky News.

Ученые говорят, что как открытие нового вида Muusoctopus, рода осьминогов малого и среднего размера без чернильного мешка, так и сам питомник является выдающимися.

Отмечается, что питомник Dorado Outcrop, расположенный в холодном гидротермальном источнике у побережья Пунтаренаса на глубине 2 800 м, является лишь третьим известным питомником осьминогов в мире.

Он был впервые найден в 2013 году. Впрочем, тогда эксперты заявили, что никаких развивающихся эмбрионов обнаружено не было. Тем самым это подтолкнуло их к выводу, что окружающая среда не подходит для осьминогов.

Однако команда под руководством доктора Бет Оркутт из американской Лаборатории океанологии Бигелоу и доктора Хорхе Кортеса из Университета Коста-Рики вернулась на это место в начале этого года и сделали более положительные выводы.

Команда находилась на борту судна в Тихом океане в течение 19 дней и использовала подводную работу SuBastian, с помощью которого смогла понаблюдать за рыбами-треногогами, детенышами осьминогов и коралловыми садами.

Также, по словам исследователей, такие районы все еще уязвимы к человеческой деятельности, например рыболовству, и некоторые ученые во время путешествия пытались выяснить, следует ли охранять их юридически.

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