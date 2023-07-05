МАГАТЭ отреагировало на угрозу диверсии на ЗАЭС

Главное: В ходе недавних инспекций на Запорожской АЭС не было признаков минирования. Но «нельзя расслабляться», отметил Рафаэль Гросси.

Детали: Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС из-за заявлений об угрозе диверсии. Об этом сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси на брифинге в Японии, сообщает Интерфакс-Украина.

«Я контактировал с экспертами постоянной миссии на ЗАЭС сегодня, всего несколько часов назад. Мы в курсе утверждений и заявлений обеих сторон. Во время недавних инспекций мы не зафиксировали никаких признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены», — заявил Гросси.

По его словам, сейчас «нельзя расслабляться» и пообещал регулярно информировать о ситуации на атомной станции.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о минировании у пруда-охладителя Запорожской АЭС. Во время визита Гросси на месте не было обнаружено мин, однако агентству известно о предварительном размещении мин внутри станции и по ее периметру.

В тему: США оценили вероятность теракта на ЗАЭС.