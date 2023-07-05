В столице США произошла стрельба. Погибли 9 человек

Главное: В Вашингтоне произошла стрельба. Жертвами неизвестного злоумышленника стали девять человек. Из них двое — несовершеннолетние. Также есть пострадавшие в результате инцидента.

Детали: Девять человек были убиты, в том числе двое несовершеннолетних, из-за стрельбы, произошедшей в среду, 5 июля, в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию США.

Помощник начальника департамента полиции Вашингтона Лесли Парсонс сообщил, что около часа ночи по местному времени в полицию поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц американской столицы. Полицейские обнаружили на месте инцидента несколько жертв, в том числе детей 9 и 17 лет.

Он добавил, что выстрелы производились из внедорожника темного цвета, проезжавшего по окрестностям. В момент инцидента люди праздновали День независимости США 4 июля.

Все погибшие погибли в результате полученных травм. Ни один из них еще не был идентифицирован.

Несколько пострадавших госпитализировали пожарные и скорая помощь. Остальные добрались до больниц самостоятельно. Преступника пока не задержали.

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