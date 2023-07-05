Катастрофа МАУ под Тегераном: против Ирана подан иск в суд ООН

Главное: На Иран подали иск в Международный суд ООН за сбитие самолета МАУ. Иран так и не ответил на требование четырех стран по созданию арбитража для разрешения спора, отметили в МИД.

Детали: Украина и другие участники координационной группы подали в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) рейса PS752. Об этом сообщает МИД в среду, 5 июля.

«Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сделали важный шаг в наших совместных усилиях, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752... Иран не ответил на наше требование о создании арбитража для решения этого спора, направленного 28 декабря 2022 г. Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением им Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года», — указано в документе.

Отмечается, что Иран, среди других нарушений, не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета. Также страна не смогла провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами.

Авторы заявления добавили, что общий иск в Международный суд отражает их непреклонную преданность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752.

В тему: Boeing 737, летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев потерпел крушение под Тегераном 8 января 2020 года. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Эта трагедия произошла в момент резко обострившегося конфликта между США и Ираном, когда последний атаковал американские военные базы в Ираке и ожидал ответного удара.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что украинский самолет был ошибочно сбит Ираном.

Позднее руководство Ирана таки признало, что авиалайнер МАУ, который потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.

11 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном.

А 13 января 2020 года ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране.