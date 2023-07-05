На Львовщине в селе образовалась пропасть. Пострадали два человека

Главное: В Розвадове (Львовская область), где весной произошла утечка газа, снова провалилась земля. Яма образовалась во дворе священника.

Детали: В селе Розвадов на Львовщине, где в конце апреля произошла утечка газа из-под земли, образовалась пропасть, в которую упали женщина и мужчина. Об этом 5 июля сообщило агентство Укринформ со ссылкой на секретаря Розвадовского сельского совета Лесю Шимко.

Отмечается, что инцидент произошел накануне у дома священника.

«Во дворе была дорожка, и женщина шла по ней, и просто под ногами образовалась глубокая яма, где-то до 1,5 м, и она провалилась. Ее муж-священник начал вытаскивать и тоже туда упал, ударился головой. Запаха газа из ямы не было. Там просто пустота и проходит какая-то труба для коммуникаций, но не газовая. Во время трагедии в апреле, на территории их хозяйства был ил, но воронок мы не зафиксировали», — заявила Шимко.

По ее словам, ученые Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа проводят исследования на территории Розвадова. Результаты должны предоставить сельскому голове в середине июля.

«Тогда мы соберем общину и будем говорить, что делать дальше. Наконец-то выясним причину этой беды. Действительно ли это произошло из-за работы добывающей компании, которая, кстати, прекратила свою деятельность здесь, или это природное явление», — добавила секретарь.

Как рассказал Еспресо. Захід священник Богдан Огоновский, по факту инцидента возбудили уголовное производство.

«Мы были в больнице, но уже вернулись домой. Слава Богу, мы не сильно пострадали. Но хуже всего, что пустота под домом. И не известно, как будет дальше», — подчеркнул он.

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