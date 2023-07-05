Саммит НАТО в Вильнюсе «не разочарует украинцев», — президент Литвы

Главное: Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе «не разочарует украинцев». По его словам, что некоторые государства приедут в Вильнюс со своими дополнительными пакетами поддержки.

Детали: Участники саммита НАТО в Вильнюсе смогут договориться о таких обязательствах, которые не разочаруют ее. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает литовское информационное агентство LRT.

Литовский лидер также выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский по приезде в Вильнюс «обязательно получит, возможно, не все из того, что он ожидает в своих планах-максимум, но уж точно получит многое».

По его словам, он не стал бы так категорично формулировать, что Украина не получит приглашение в НАТО после войны «в той или иной форме», потому что это сейчас обсуждается в Альянсе.

«У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли озвучивать», — считает Науседа.

Президент Литвы уточнил, что некоторые государства приедут в Вильнюс со своими дополнительными пакетами поддержки.

«Точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые, ну, хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас продолжается диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом», — подытожил Науседа.

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