Россию лишили права проведения Евро-2026 по гандболу

Главное: Европейская федерация гандбола начала применять санкции к стране-агрессору на будущее. Право на проведение Чемпионата Европы по гандболу в 2026 году у России уже отобрали.

Детали: Похоже, что спортивные чиновники стали понимать — в России нельзя будет проводить соревнования даже после окончания войны.

Так, Европейская федерация гандбола лишила страну-агрессора турнира, который должен был состояться всего через три года.

На своем сайте организация сообщила, что у России отобрали право на проведение женского чемпионата Европы-2026 по гандболу.

«Было сосредоточено внимание на ситуации с женским Евро-2026, отданным России в ноябре 2021 года. После заседания исполкома состоялись консультации с Федерацией гандбола России, и было принято решение искать альтернативное место проведения турнира», — говорится в заявлении федерации.

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