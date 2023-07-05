На Киевщине горе-мать довела младенца до смерти

Главное: В Киевской области из-за халатности матери умер двухмесячный младенец. У ребенка появились признаки простуды, но мать не обратилась к врачу для назначения лечения, в результате чего малыш скончался.

Детали: В Киевской области скончался двухмесячный мальчик, поскольку мать его не лечила. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Отмечается, что ювенальные прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 32-летней женщины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Досудебным расследованием установлено, что женщина ненадлежаще ухаживала за своим двухмесячным сыном, который с рождения имел заболевания и нуждался в особом уходе.

Когда у ребенка появились признаки простуды, мать не обратилась к врачу для получения необходимой медицинской помощи и лечения, в результате чего малыш умер.

Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила от острой респираторной вирусной инфекции.

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