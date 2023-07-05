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Новости > Появились новые данные о том, как ВСУ прорывают оборону россиян

Появились новые данные о том, как ВСУ прорывают оборону россиян

Агата Кловская
05.07.23 12:50
151
Появились новые данные о том, как ВСУ прорывают оборону россиян

Главное: ВСУ продолжают контрнаступление. Стало известно о новых успехах.

Детали: Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов поведал о новых успехах во время контрнаступления. Его слова цитирует «Укринформ».

Сообщается, что в ходе проведения наступательной операции оперативная обстановка резких изменений не претерпела: сейчас она характеризуется попытками россиян выйти на административную границу Донецкой области и удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах.

Отмечается также: «В рамках проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянский, где наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника до 7,5 километров».

Уточняется, что с начала наступательной операции ВСУ освободили девять населенных пунктов и вернули под контроль почти 160 квадратных километров украинской земли.

Кроме этого информируется: «Что касается протяженности так называемой горячей линии столкновения, то она сейчас превышает 1 200 километров. Но здесь идет речь о непосредственной линии столкновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия».

Подчеркивается, что нельзя забывать о северных границах с Беларусью и Россией, откуда противник ведет постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы. Там фиксируют деятельность диверсионно-разведывательных сил и сохраняется угроза военного вторжения.

По его словам, необходимо помнить об участке морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала врага, мы не можем полностью исключать его десантные возможности.

Напоминается, что «к тому же существует еще граница с Приднестровьем, где Россия удерживает ограниченную группировку войск».

Резюмируется: «Поэтому в целом такая линия может составлять около 3 800 километров».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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