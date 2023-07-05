Британцы испытали на орбите уникального космического «мусорщика»

Главное: Создан новый метод отслеживания мелких фрагментов космического мусора. Его испытали на орбите.

Детали: На орбите испытали новый метод отслеживания мельчайших фрагментов космического мусора. Как пишет издание Space, сделала это компания ODIN Space из Великобритании, которая работала над данным проектом два года.

В публикации сказано, что первый датчик для обнаружения кусочков мусора разместили на спутнике ION компании D-Orbit, который отправили в космос в конце июня.

Поясняется, что датчик имеет очень высокую чувствительность, поэтому улавливает движение крошечных обломков на орбите.

Сообщается: «Пока известно о том, что вокруг Земли вращаются десятки тысяч обломков космического мусора. Их число будет очень быстро расти в ближайшие десятилетия из-за роста количества космических запусков».

Отмечается также: «Сегодняшние методы отслеживания космического мусора позволяют обнаружить фрагменты размером не менее десяти сантиметров. Но в компании ODIN Space считают, что их датчик сможет обнаружить обломки размером до одного сантиметра, летящие почти незаметно со скоростью пули и представляющие угрозу для спутников, космических станций и другой инфраструктуры в космосе».

В тему: В NASA скорректировали планы по поводу высадки астронавтов на Луну.