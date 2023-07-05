Лидер Китая высказался против использования российского ядерного оружия в Украине

Главное: Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине. Китай обеспокоен.

Детали: Председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что Китай «испытывает обеспокоенность» из-за войны в нашей стране.

Инсайдеры говорят, что об этом китайский лидер сказал главе российского государства во время своего визита в Москву.

В публикации сказано, что с тех пор официальные китайские чиновники приписывают себе заслугу в том, что убедили Кремль отказаться от своих завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины.

Кроме этого, высокопоставленный советник китайского правительства заявил, что сдерживание Владимира Путина от использования ядерного оружия было центральным вопросом в кампании Китая по возобновлению связей с Европой.

Резюмируется, что высокопоставленное чиновник администрации США сказал, что «китайцы берут на себя ответственность за то, что передают сообщения Москве на всех уровнях».

В тему: Лидер Китая сделал ряд громких заявлений по ситуации в мире.