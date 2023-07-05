В Беларуси внезапно скончался очередной министр

Главное: В Беларуси скончался министр транспорта Алексей Авраменко. Профильное белорусское ведомство подтвердило кончину должностного лица, однако не сообщило, что стало ее причиной.

Детали: Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко внезапно скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает местное издание Reform.by.

Профильное министерство тоже подтвердило смерть Авраменко во вторник, 4 июля. Однако причины пока неизвестны.

Белорусский чиновник занимал свой пост с 2019 года.

Авраменко с 2006 года работал на разных должностях в управлении транспорта и связи Аппарата Совета министров Беларуси, а в 2012 году возглавил управление транспорта и связи Аппарата Совета министров.

Позже, в 2013 году, чиновник занимал должность заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси, с 3 марта 2016 года — должность первого заместителя министра транспорта и коммуникаций.

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