Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» (2023) провалился в прокате

Главное: Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» собрал всего лишь $130 млн при бюджете в $300 млн.

Детали: В первые выходные фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» собрал всего $130 млн в мировом прокате при бюджете в $300 млн.

Аналитики считают, что фильм не стоило показывать на Каннском кинофестивале. Также они отметили, что это: «Катастрофический итог для конца эпопеи».