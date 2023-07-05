Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» (2023) провалился в прокате

Главное: Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» собрал всего лишь $130 млн при бюджете в $300 млн.
Детали: В первые выходные фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» собрал всего $130 млн в мировом прокате при бюджете в $300 млн.
Главное: Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» собрал всего лишь $130 млн при бюджете в $300 млн.
Детали: В первые выходные фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» собрал всего $130 млн в мировом прокате при бюджете в $300 млн.
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