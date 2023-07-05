Стало известно, какая сегодня радиационная ситуация в Украине

Главное: В Украине измерили уровень радиации. Он – в норме.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какова радиационная ситуация в Украине на утро среды, 5 июля. Сообщается, что она – в норме.

Информируется, что на пунктах наблюдения радиометрической сети в тридцати километрах вокруг Запорожской АЭС радиационный фон зафиксирован в пределах нормы.

Подчеркивается, что стабильная ситуация также вокруг Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Эксперты говорят: «Это свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно-опасных объектах Украины, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон».

Сообщается, что за последние сутки влияние выбросов от деятельности украинских АЭС на окружающую среду классифицируют как исчезающе небольшой.

Отмечается, что худшая ситуация с радиацией остается в Чернобыльской зоне, но и там уровень в пределах нормы.

Резюмируется: «Дополнительное облучение населения Украины в результате работы АЭС было значительно ниже допустимых уровней, определенных санитарно-гигиеническими регламентами в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по радиационной безопасности (НРБ-97 и другие)».

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