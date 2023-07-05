В Скадовске и Геническе возможна вспышка холеры

Главное: На оккупированной части Херсонской области фиксируют рост случаев острых кишечных инфекций. Подозревается холера.

Детали: Генштаб ВСУ бьет тревогу. В Скадовске и Геническе на оккупированной части Херсонской области растет число случаев острых кишечных инфекций.

При этом информируется: «По характеру протекания у болезни признаки холеры. Оккупационные так называемые власти не признают увеличения числа заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе».

Сообщается, что россияне начали скрытую вакцинацию от холеры представителей своей администраций и их ближайшего окружения.

В тему: Стало известно, есть ли в Николаевской области холера.