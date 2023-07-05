Земля пережила самый жаркий день в своей истории

Главное: Средняя глобальная температура достигла плюс 17,01 градуса по Цельсию. Это рекорд за всю историю наблюдений.

Детали: Эксперты из Национального центра экологического прогнозирования США бьют тревогу. Как передает Reuters, по их данным, минувший понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений.

Так, информируется, что средняя глобальная температура достигла плюс 17,01 градуса по Цельсию. Был превышен рекорд августа 2016-го года, когда было зафиксировано 16,92 градуса.

Повышение температуры фиксируется по всему миру. В Африке воздух прогрелся до плюс 50 градусов.

Климатолог Фридерике Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании в Лондоне отметила: «Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем».

Причиной такой жары называют изменение климата в сочетании с Эль-Ниньо.

Резюмируется: «Такой показатель обещает стать лишь первым в серии новых рекордов, установленных в этом году, поскольку увеличение выбросов и парниковых газов в сочетании с растущим явлением Эль-Ниньо поднимает температуры до новых максимумов».

В тему: На Солнце кое-что произошло – это коснется каждого.