Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 231 700 солдат. Уничтожено 4 062 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 5 июля.

Сообщается, что погибли уже 231 700 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 062 танка, 7 917 боевых бронированных машин, 4 288 артиллерийских систем, 656 РСЗО, 395 средств ПВО, 315 самолетов, 309 вертолетов, 3 614 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 264 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 6 865 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 598 единиц специальной техники.

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