В «ДНР» оккупанты объявили о начале «деукраинизации» региона

Главное: Оккупанты проводят «деукраинизацию» в Донецкой области. Россияне в «ДНР» будут менять все украиноязычные указатели и вывески на русскоязычные.

Детали: Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области объявили о начале «деукраинизации» региона и мерах по вытеснению украинской идентичности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, в так называемой «ДНР» началась кампания замены указателей, табличек и вывесок на украинском языке на российские указатели.

Отмечается, что население любых населенных пунктов может сформировать заявки с требованием соответствующей замены, получив подтверждение от коммунальных служб.

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