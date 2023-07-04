Часть Одессы осталась без света

Главное: Без электричества временно остались жители микрорайона Черемушки Хаджибейского района Одессы. Электрики работают над устранением аварии.

Детали: Жители микрорайона Черемушки в Одессе временно остались без электроэнергии 4 июля. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Сообщается, что сегодня в 13:57 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы.

Без электричества временно остались жители микрорайона Черемушки Хаджибейского района Одессы.

Энергетики уже работают над устранением аварии.

В тему: В 10 регионах Украины произошли отключения света.