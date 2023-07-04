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Новости > Часть Одессы осталась без света

Часть Одессы осталась без света

Агата Кловская
04.07.23 15:57
130
Часть Одессы осталась без света

Главное: Без электричества временно остались жители микрорайона Черемушки Хаджибейского района Одессы. Электрики работают над устранением аварии.

Детали: Жители микрорайона Черемушки в Одессе временно остались без электроэнергии 4 июля. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Сообщается, что сегодня в 13:57 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы.

Без электричества временно остались жители микрорайона Черемушки Хаджибейского района Одессы.

Энергетики уже работают над устранением аварии.

В тему: В 10 регионах Украины произошли отключения света.

Тэги: общество, Одесса, электроэнергия, свет, новости Украины

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