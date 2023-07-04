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Новости > Данилов назвал первоочередную задачу ВСУ на фронте

Данилов назвал первоочередную задачу ВСУ на фронте

Агата Кловская
04.07.23 14:37
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Данилов назвал первоочередную задачу ВСУ на фронте

Главное: Украинцы бойцы на нынешнем этапе активных боевых действий сосредоточены на уничтожении оккупантов и их техники. По словам Алексея Данилова, последние дни особенно урожайны в этом вопросе.

Детали: Первоочередная задача украинских войск сейчас — уничтожение российских оккупантов и их военной техники и складов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

По его словам, на нынешнем этапе активных боевых действий Силы обороны выполняют задачу номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов топлива и боекомплектов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии.

Он также отметил, что последние дни особенно урожайны в этом вопросе.

Секретарь СНБО добавил, что сейчас «война на уничтожение равна войне в километрах».

«Больше уничтожено — больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом», — объяснил Данилов.

В тему: Алексей Данилов заявил, что РФ не сохранится в нынешнем виде. Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться.

Тэги: СНБО, ВСУ, Алексей Данилов, война в Украине

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