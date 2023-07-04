Нидерланды предоставили Украине очередной пакет помощи

Главное: Нидерланды продолжают помогать Украине. Выделили еще более 118 миллионов евро.

Детали: Нидерланды предоставили Украине второй пакет помощи в этом году. На этот раз – на более чем 118 миллионов евро, передает правительство страны.

Уточняется, что 83 миллиона евро пойдут на здравоохранение, 58 миллионов отправят на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, а 25 миллионов евро потратят на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей.

Также, как информируется, примерно 10 миллионов евро выделены на экстренную помощь.

Напомним, что Нидерланды обещали до конца года оказать военную помощь нашей стране на 2,5 миллиарда евро.

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