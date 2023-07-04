Стало известно, где и как ВСУ прорывают оборону россиян

Главное: Стало известно о новых успехах ВСУ. Осуществлен прорыв на Бердянском направлении.

Детали: Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень поведал о новых успехах ВСУ. Появилась актуальная информация.

Так, по его словам, на Бердянском направлении военные продвинулись в глубину обороны россиян до двух километров.

Отмечается, что на Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают бойцов России с позиций и продолжают продвигаться вперед, закрепляясь на занятых рубежах.

Информируется: «Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование».

По его словам, россияне «оказывает ожесточенное сопротивление, однако ВСУ системно давят на определенные участки фронта, продавливая врага».

Кроме этого сообщается, что за минувшие сутки ВСУ убили 72 россиян, ранили 166 военных, уничтожено 36 единиц вооружения и техники.

Уточняется, что на данном направлении интенсивность наращивается.

Кроме этого говорится о том, что на Марьинском направлении ВСУ отразили 15 атак противника.

Также россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Ровнополья Донецкой области.

Резюмируется, что на Запорожском направлении Россия пытается не допустить продвижения украинских военных.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 030 солдат.