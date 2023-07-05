Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Японские ученые научились… выращивать зубы

Японские ученые научились… выращивать зубы

Агата Кловская
05.07.23 03:28
81
Японские ученые научились… выращивать зубы

Главное: Японские ученые изобрели уникальный препарат. Он помогает выращивать зубы.

Детали: Ученые из Медицинского исследовательского института в Японии сделали прорыв в медицине. Как сообщает издание ZME Science, они уже испытали на животных препарат, помогающий вырастить зубы.

Ведущий автор исследования и заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в заведении Китано Кацу Такахаши уверяет, что теперь люди могут по итогу вырастить этот зубной ряд третьего поколения.

Он поведал, что изучил гены мышей, после чего было установлено, что удаление некоторых генов у грызунов приводит к тому, что у них вырастает меньше зубов, чем положено.

После этого ученые задумались над тем, чтобы изменить гены этих животных.

В ходе работы выяснилось, что у мышей, не имеющих определенного гена, вырастает большее количество зубов.

Поясняется, что это происходит благодаря белку USAG-1. Именно он препятствует росту большего количества зубов, поэтому блокировка этого белка позволяет расти большему количеству зубов.

В работе говорится: «Как только мы смогли нейтрализовать USAG-1, нам удалось вырастить новые зубы у мышей, которые родились не с полным набором. Нами было создано первое в мире средство для восстановления зубов».

Информируется, что сейчас препарат планируют испытать на людях.

Ожидается, что к 2029-му году ученые смогут провести масштабные клинические испытания.

Зубы

В тему: Ученые рассказали о вкусе человеческого мяса.

Тэги: ученые, зубы, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

04.07.23 12:14

Интеграция в НАТО и ЕС остаётся на бумаге. Похоже, Украину предают

Автор: Валерий Артющенко, для «Фраза»

Дайджест

Анонимное пополнение через терминал в Украине отменяется
01.07.23 18:58

Анонимное пополнение через терминал в Украине отменяется

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.07.23 01:52

В Афганистане ввели необычный запрет
05.07.23 00:01

На Солнце кое-что произошло – это коснется каждого
04.07.23 16:49

В «ДНР» оккупанты объявили о начале «деукраинизации» региона
04.07.23 16:16

Кулеба рассказал о проблемах с обучением украинских пилотах на F-16
04.07.23 15:57

Часть Одессы осталась без света
04.07.23 15:20

В Севастополе прогремел мощнейший взрыв
04.07.23 14:53

В мэрии Одессы рассказали, соответствует ли морская вода нормам
04.07.23 14:53

Син афериста насолоджується життям за кордоном, - ЗМІ
04.07.23 14:41

Нидерланды предоставили Украине очередной пакет помощи
04.07.23 14:40

Антикорсовет при Минобороны отклонил предложение поставщика с самой низкой ценой, - СМИ
04.07.23 15:20

В Севастополе прогремел мощнейший взрыв
04.07.23 13:51

Столтенберг еще на год остался во главе НАТО
04.07.23 11:25

Число жертв атаки дронов на Сумы возросло
04.07.23 09:48

Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
04.07.23 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 030 солдат
03.07.23 16:30

В НАТО подсчитали, сколько военной силы оккупанты задействовали в Украине
03.07.23 14:28

В Сумах вражеский беспилотник влетел в пятиэтажку. Есть погибший
03.07.23 13:48

В Украине отменили повышение тарифа на воду
03.07.23 12:48

Стало известно, какие категории мужчин чаще всего выезжают за границу
03.07.23 10:29

ВСУ за неделю увеличили площадь деоккупированных территорий, — Маляр
29.06.23 17:17

«Волны Кондратьева» предрекают в 2023 году возобновление роста цен на все сырьевые товары
30.06.23 16:01

Николай Ефремов, сын знаменитого актера-убийцы, выпал из окна
29.06.23 15:57

Обменные пункты обязали принимать доллары… 1914-го года выпуска
29.06.23 12:18

Жители семи областей Украины остались без света
28.06.23 16:02

Назван любимый наркотик Илона Маска
30.06.23 16:50

Бразилец пытался ввезти в Армению килограмм кокаина весьма оригинальным способом
28.06.23 15:37

Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса
29.06.23 13:29

У украинцев могут отбирать транспортные средства на нужды ВСУ
29.06.23 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 227 780 солдат
30.06.23 16:00

В Молдове задержали двух жителей Одесской области
Фото и Видео
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Известная австралийская парашютистка погибла, тестируя новый прыжок
Известная австралийская парашютистка погибла, тестируя новый прыжок
Плутон (2023): трейлер и дата выхода аниме по манге Наоки Урасавы
Плутон (2023): трейлер и дата выхода аниме по манге Наоки Урасавы
Джо Линднер: знаменитый бодибилдер умер после вакцинации
Джо Линднер: знаменитый бодибилдер умер после вакцинации
Hawker Hurricane: под Киевом нашли 8 британский самолетов
Hawker Hurricane: под Киевом нашли 8 британский самолетов
В Камбодже во время ремонта ночного клуба погибли рабочие
В Камбодже во время ремонта ночного клуба погибли рабочие
На Закарпатье, пытаясь нелегально пересечь границу, утонули трое мужчин
На Закарпатье, пытаясь нелегально пересечь границу, утонули трое мужчин
В Украине отменили повышение тарифа на воду
В Украине отменили повышение тарифа на воду
Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне
Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.