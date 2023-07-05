Японские ученые научились… выращивать зубы

Главное: Японские ученые изобрели уникальный препарат. Он помогает выращивать зубы.

Детали: Ученые из Медицинского исследовательского института в Японии сделали прорыв в медицине. Как сообщает издание ZME Science, они уже испытали на животных препарат, помогающий вырастить зубы.

Ведущий автор исследования и заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в заведении Китано Кацу Такахаши уверяет, что теперь люди могут по итогу вырастить этот зубной ряд третьего поколения.

Он поведал, что изучил гены мышей, после чего было установлено, что удаление некоторых генов у грызунов приводит к тому, что у них вырастает меньше зубов, чем положено.

После этого ученые задумались над тем, чтобы изменить гены этих животных.

В ходе работы выяснилось, что у мышей, не имеющих определенного гена, вырастает большее количество зубов.

Поясняется, что это происходит благодаря белку USAG-1. Именно он препятствует росту большего количества зубов, поэтому блокировка этого белка позволяет расти большему количеству зубов.

В работе говорится: «Как только мы смогли нейтрализовать USAG-1, нам удалось вырастить новые зубы у мышей, которые родились не с полным набором. Нами было создано первое в мире средство для восстановления зубов».

Информируется, что сейчас препарат планируют испытать на людях.

Ожидается, что к 2029-му году ученые смогут провести масштабные клинические испытания.

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