Стало известно, кто возглавит олимпийскую сборную Украины по футболу

Главное: Главным тренером олимпийской сборной по футболу будет Руслан Ротань. В квалификации к Евро-2025 с молодежкой будет работать новый тренерский штаб.

Детали: После получения молодежной сборной Украины олимпийской лицензии на Игры 2024 года в Париже Украинская ассоциация футбола провозгласила Руслана Ротаня главным тренером олимпийской команды. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

41-летний специалист будет готовить команду к дебюту на Олимпиадах. Исполком ассоциации заранее предусмотрел такое развитие событий в период продолжения сотрудничества с тренером.

«В протоколе заседания также было отмечено: «В случае успешного выступления на Евро-2023, а именно — получение олимпийской лицензии, в контракте предусмотрена опция автоматического продления до завершения Олимпиады-2024, представительство на которой от Европы будет определяться во время Евро-2023», — говорится в заявлении УАФ.

На Олимпийские игры поедут всего 18 футболистов. В турнире смогут принять участие рожденные после 1 января 2001 года отечественные игроки. В заявку можно будет внести трех исполнителей постарше.

В свою очередь в квалификации к Евро-2025 с молодежкой будет работать новый тренерский штаб. Отбор начнется в сентябре, а играть за команду U-21 смогут игроки 2002 года и моложе. Скорее всего, наставником «сине-желтых» станет испанец Унаи Мельгоса.

В тему: Сборная Украины по футболу U-21 одержала победу над Францией в четвертьфинале молодежного Евро и вышла в 1/2 финала. Также наша команда завоевала право выступить на Олимпийских играх-2024.