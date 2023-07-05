В Афганистане ввели необычный запрет

Главное: В Афганистане запретили салоны красоты. Сделало это движение «Талибан».

Детали: Движение «Талибан», удерживающее власть в Афганистане, запретило в стране салоны красоты. Они закрываются в Кабуле и других провинциях.

О запрете сказано в письме муниципалитету Кабула, которое распространило министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

В документе сказано: «Женским салонам красоты на уровне города Кабула и провинций страны в установленный срок через определенный период запрещается осуществлять работу, выданные лицензии и соглашения недействительны».

В тему: В Афганистане взорвали двух крупных чиновников.