Лидер Китая сделал ряд громких заявлений по ситуации в мире

Главное: Лидер Китая Си Цзиньпин выступил на открытии саммита Совета глав государств ШОС. Он сделал ряд громких заявлений по ситуации в мире.

Детали: Председатель КНР Си Цзиньпин выступил по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Китайский лидер сделал ряд громких заявлений по ситуации в мире.

Отметим, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.

Среди прочего он сказал: «Нам следует категорически выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким-либо предлогом».

При этом он добавил: «Необходимо сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе».

Лидер Китая подчеркнул: «Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации. Нужно наращивать сотрудничество по суверенным цифровым валютам и работать над созданием Банка развития ШОС».

Председатель КНР пообещал: «Мы готовы свои новые достижения китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира».

Резюмируется: «Мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, твердо защищать моноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и силовой политике, способствовать развитию глобального управления в более справедливом, интернациональном направлении».

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