В России выпускникам дипломы выдают сразу вместе с повесткой

Главное: В России выпускников колледжей заставляют подписывать повестку в армию. В случае отказа от повестки сразу составляют акт вместе с понятыми.

Детали: Выпускникам колледжей в Ингушетии диплом выдают только вместе с повесткой в армию. Об этом пишет местное издание Фортанга со ссылкой на источник в одном из учебных заведений.

Отмечается, что такую практику ввели после того, как директор колледжа в селе Нижние Ачалуки похвастался перед главой республики, что с помощью такого «метода» из его учреждения призвали в армию 30 студентов. Идею подхватили в районных администрациях и военкоматах.

Теперь забрать диплом выпускники могут только лично, руководство колледжей отказывается отправлять документ по почте или передавать его родственнику либо доверенному лицу.

«Чтобы получить диплом, тебе надо подписать повестку в армию. В противном случае тебе диплом не выдают никак. Либо ты получаешь повестку, либо ты подписываешь отказ от повестки. То есть, получить повестку — это уже означает, тебе в армию надо, а отказ от повестки — это „здравствуй, тюрьма“», — заявил собеседник издания.

При отказе от повестки об этом сразу составляют акт вместе с понятыми. В этом случае студенту грозит штраф от 500 до 3000 рублей по статье о «неисполнении обязанностей по воинскому учету». Повторный отказ предусматривает уголовную ответственность за «уклонение от службы» и до двух лет лишения свободы.

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