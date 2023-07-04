Стало известно о новом тренде на валютном рынке Украины

Главное: На валютном рынке Украины фиксируют новый тренд. Украинцы впервые с июля прошлого года продали валюты больше, чем купили.

Детали: Новый тренд фиксируется на валютном рынке Украины. О нем поведали в НБУ.

Финансовый регулятор говорят, что население нашей страны в минувшем июне продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,675 миллиарда долларов (в эквиваленте), а купило на 1,657 миллиарда долларов. В итоге чистая продажа валюты составила 17,8 миллиона долларов.

Поясняется, что украинцы впервые с июля прошлого года продали валюты больше, чем купили.

Информируется, что всего с начала 2023-го года граждане нашей страны продали 8,457 миллиарда долларов и купили на 10,347 миллиарда долларов. В результате чистая покупка валюты составила 1,890 миллиарда долларов.

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