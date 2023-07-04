Болгария обещает увеличить военную помощь Украине уже в этом году

Главное: Болгария собирается увеличить военную помощь Украине. Сделать это хотят уже в этом году.

Детали: В 2023-м году Болгария собирается увеличить военную помощь Украине. Об этом информировал министр обороны страны Тодор Тагарев, которого цитирует EURACTIV.

По его словам, Болгария отправит оружие после того, как закончат анализ потребностей украинской армии и того, сколько местные вооруженные силы способны дать.

Чиновник отметил: «Помощь, которую Болгария оказывает до сих пор, высоко оценена руководством Украины и ее армией, а также нашими союзниками. Наше общество должно знать, что Болгария помогает Украине, так как социологические опросы, проведенные в 2022-м году, показали, что почти 70% болгар против отправки военной помощи Киеву».

Информируется: «Данная военная помощь позволит, когда Украине удастся освободить все оккупированные территории, поможет стабилизировать регион: на Черном море, в Юго-Восточной Европе и на восточном фланге НАТО. Это главная причина и понимание того, ради чего Болгария помогает Украине».

Резюмируется: «Помощь, предоставляемая Украине, направлена не только на обеспечение неотложных военных нужд, но и на то, чтобы в долгосрочной перспективе вооруженные силы Украины достигли очень высокого уровня оперативной совместимости с НАТО».

В тему: В НАТО поведали, какую помощь собираются оказывать Украине в первую очередь.