На Солнце кое-что произошло – это коснется каждого

Главное: Мощная вспышка произошла на Солнце. Излучение уже достигло Земли.

Детали: На Солнце произошла очень мощная вспышка, после чего излучение достигло нашей планеты. Об этом сообщает Science Alert.

В публикации говорится о том, что активная область солнечных пятен под названием AR 3354 вызвала солнечную вспышку X-класса – самую мощную категорию, на которую способно Солнце.

Отмечается, что данная вспышка привела к кратковременному, но сильному отключению радиосвязи на западе США и в Тихом океане, поскольку она ударила по верхним слоям атмосферы нашей планеты.

Эксперты информируют, что сейчас Солнце приближается к одиннадцатилетнему пику своей активности, а число солнечных пятен достигло двадцатиоднолетнего максимума.

Поясняется, что последний солнечный минимум и конец 24 солнечного цикла были зарегистрированы еще в 2020-м году, а сейчас Солнце пребывает в 25 цикле, пик которого ожидается в июле 2025-го года.

Специалисты говорят, что нынешний солнечный цикл может быть одним из самых сильных из когда-либо зарегистрированных.

Резюмируется, что подобная активность Солнца может повлиять на Землю не только в виде отключений радио: мощная вспышка может создать помехи спутниковой связи, в том числе навигации, что может привести к перебоям в электросети, отключению электричества и даже нарушить миграционное поведение животных.

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